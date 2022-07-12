醣聯(4168)公司旗下研發的First-in-class抗癌新藥GNX102歷經三年審核與答辯，近日正式收到美國專利商標局(USPTO)專利核准通知，對GNX102在美國市場的後續進展有正面助益。

目前GNX102正於美國進行一期臨床試驗，受試者於劑量增量(dose escalation)試驗中所展現的藥物耐受性，驗證了GNX102用於人體的安全性。醣聯董事長張東玄表示，基於臨床前研究的諸多優異結果，對於此類醣分子首次於人體驗證癌症治療的潛力深具信心。

醣聯所研發的抗癌新藥GNX102，可結合至癌細胞一類異常的醣分子，進而抑制腫瘤生長。醣聯進一步指出，GNX102於臨床前研究的小鼠模型裡展現了良好的腫瘤抑制能力，且具有治療大腸癌、胃癌、肺癌在內等13種實體腫瘤的龐大潛力。

此外，GNX102 已透過PCT申請了全球主要藥品市場的專利，除了美國之外還包括歐盟、日本、韓國、加拿大、中國等重點市場，近日亦已於數個國家進入正式審核階段，美國專利的核准對以上國家的專利審核可望有推波助瀾之效。