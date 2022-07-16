一日3戰的台灣桌球一哥林昀儒，今天凌晨在WTT匈牙利球星挑戰賽8強，以8比11、4比11、10比12不敵世界排名14的中國好手王楚欽，止步8強。

2022匈牙利球星挑戰賽是歐洲夏季系列賽的首站，台灣一線主力幾乎都有參賽，而林昀儒在當地時間除男單出賽2場，他在台灣時間昨晚與「山豬」廖振珽聯手的男雙，也被中國的王楚欽、馬龍以3比1拒於4強門外。

現年22歲的王楚欽與林昀儒一樣都是左手持拍，兩人過去6度交鋒，雙方以3勝3負打平，不過近2次對陣都是王楚欽拿下勝利，這次碰頭林昀儒也沒能終結對戰連敗。

首局戰況呈現拉鋸，雙方互有領先，在局末林昀儒一度追到8比9僅差1分，不料決勝時刻他沒能後來居上扭轉戰局，反倒連丟2分先以8比11棄守。

林昀儒首局先失、次局又遭遇亂流，他在開局讓對手連拿3分後才首度開張，接下來竟一口氣連丟7分，陷入1比10大幅落後，他雖奮力追回3分，最終仍以4比11讓出。

被逼到絕境的林昀儒，第3局全力反撲，局中一度以8比5取得領先，沒想到對手竟回敬一波5比0攻勢逆轉超前，甚至還取得賽末點「聽牌」優勢。

林昀儒雖成功化解對手2個賽末點，將比數追成10比10，最後關頭又連失2分，以10比12抱憾出局。（編輯張芷瑄）1110716