民進黨台中市長參選人、立法院副院長蔡其昌昨日（23）赴台中市后里區辦理舊山線鐵道復駛會勘，蔡下座車後司機不慎將車身與道路緣石擦撞，導致車門板金刮出一道長長的傷痕，現場有民眾則大喊「這樣會當選市長啦！」隨後眾人齊聲高喊「凍蒜」、「市長好」，讓在場港媒相當吃驚。

香港媒體《中評社》昨日報導指出，蔡其昌邀集交通部台鐵局、台中市觀旅局、交通局、苗栗縣政府等單位，代表辦理台中后里連接苗栗泰安舊山線鐵道復駛會勘，綠營市議員及參選人都到場，展現「母雞帶小雞」的氣勢。

蔡其昌搭乘座車抵達會勘現場後，人一下車，車子就因司機不慎擦撞路邊緣石，導致車門板金撞凹，並留下長長一道明顯刮痕，引發現場眾人驚呼。

蔡其昌見狀笑稱，車子撞壞再修就好、車刮傷是小，最重要的是大家平安沒事。值得注意的是，現場有民眾稱，這代表蔡「這樣會當選啦！」「會當選市長啦！」隨後綠營民代偕眾人一同高呼「凍蒜」、「市長好」、「蔡市長好」等語，場面相當熱鬧。對此，港媒以〈蔡其昌座車遭擦撞 眾人竟喊這樣會當選〉為標題，表達對現場狀況的驚訝。