為迎接暑假旺季旅遊熱潮，加上搭配桃園市府觀光旅遊振興計畫將於7月1日開跑，的國泰飯店觀光事業旗下COZZI Blu和逸飯店桃園館推出「逸起來七桃·7月旅遊補助Flash Sale」快閃住房優惠，於6月25日中午12點至6月28日中午12點止限時開賣，入住期間為7月3日至7月14日，專案含豐盛自助式早餐，COZZI Blu並加碼贈自助百匯晚餐，只要5,999元起，價格已含10％服務費用及5％稅金，申請桃園旅遊補助千元住宿金，再折現金1,000元，最便宜只要4,999元起即可入住。

坐落於桃園高鐵站旁、結合青埔周邊打造一站式娛樂商城的COZZI Blu和逸飯店‧桃園館，搭配桃園旅遊補助搶先推出「逸起來七桃·7月旅遊補助Flash Sale」快閃住房優惠，只要5,999元起，選定專案享異國豐盛早餐，不僅價格包含服務費及稅金，COZZI Blu再加碼贈送價值1,280元的「Cozzi Market逸．市集」自助百匯晚餐，逸·市集以演繹跨國飲食文化，挑戰多重感官享受的精緻餐飲為特色亮點，引入碼頭市集意象，融合嶄新烹調元素，餐廳內還擁有獨特「BBQ室內露營野餐區」，帳棚內享受城市野營用餐的不凡樂趣。

COZZI Blu和逸飯店‧桃園館2F中餐廳逸薈軒於夏季推出「巴蜀香辣匯」，菜色再升級，打造涼山鮮烤游水魚、乾椒香辣跳跳雞、重慶麻婆和牛豆腐等創新菜色，讓嗜辣的饕客在炎炎夏日辣上心頭，3F以陸地潛艇式酒吧著名的Blu Bar，更祭出夏季限定4款調酒，以香水椰子、熱帶水果調酒，讓入住旅客在仲夏之夜，也能感受沁涼。另外，COZZI Blu啟動「Hello! I’m Clean」安心防疫計畫，並獲得國際知名衛生公司「藝康科學守護ECOLAB Science Certified」頒發衛生認證標章，堅持讓貴賓享有高規格的安心體驗，客房不只加強清潔，舒適的海洋風在打開客房電視後，還備有「海洋水族魚群洄游直播畫面」舒眠頻道，令住客視覺震撼。