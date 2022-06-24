「GMA2022金曲國際音樂節」24日開幕，文化部政務次長李靜慧、高市副市長史哲代表，以及宇宙人、麋先生、壞特？te等實力派藝人、團體聯袂出席，邀請民眾感受南台灣最熱情的音樂盛典氛圍。

往年金曲國際音樂節參與業者家數逾三百多家，交易金額及衍生產值更達4到6億元，今年參與家數也不相上下，文化局期盼透過眾多音樂界國內外重量級產業界人士的共襄盛舉，替高雄的音樂影視產業鏈帶來串聯加值效益與商機。

李靜慧表示，「GMA2022金曲國際音樂節」鏈結整個產業面，讓國內音樂產業走出國際，這次更融入高雄的特色，也期盼未來金曲獎能再次重回高雄。

高雄市政府副市長史哲表示，「GMA2022金曲國際音樂節」首度來到高雄舉行，開幕式及活動場地選在高雄流行音樂中心，對於作為南台灣流行音樂基地的高雄來說，意義非凡。

史哲指出，高流7月2日晚上LIVE WAREHOUSE 響應金曲盛事所推出的《2022金曲！國語作業簿》演出，以及高流精心籌劃的「真愛秀・藍寶石大歌廳」，將帶領觀眾重現70年代秀場傳奇，接下來還有多位藝人個人演唱會將陸續在高流接力演出。流行音樂產業現場演出的復興，就從高流開始。

「GMA2022金曲國際音樂節」即日起至26日，規劃「音樂論壇」、「大師工作坊」、「SHOWCASE售票演唱會」、「商展交易中心」系列活動。7月2日16點50分「星光大道在高雄巨蛋」，接著19點00分金曲頒獎典禮也將登場，相關訊息可上金曲活動官網查詢。