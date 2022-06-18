超強手機偽裝術！1名網友說日前騎車時手機噴飛到路上，他用定位確定手機在某路段，卻在現場怎麼都找不到手機，照片曝光後，其他網友眼尖發現原來白色的手機與白線已「融為一體」，留言笑說「這樣剛好？躺在白線上」、「也太準了」。

該網友在臉書「爆廢公社」分享1張照片，是一處高架單行道，他稱當時騎機車行駛在路上突然「手機噴飛」至路上，他事後用Google地圖定位手機位置，確認手機掉落位置在該處道路，卻怎麼找都找不到，無奈發文稱「怎麼找就是看不到！我容易嗎我」，其他網友們紛紛當起偵探，留言圈出手機。

網友騎車時手機噴飛到路上，用定位確定手機在某路段，卻在現場怎麼都找不到，照片曝光後，其他網友則眼尖發現原來白色的手機與白線「融為一體」。（翻攝自臉書「爆廢公社」）

網友騎車時手機噴飛到路上，用定位確定手機在某路段，卻在現場怎麼都找不到，照片曝光後，其他網友則眼尖發現原來白色的手機與白線「融為一體」。（翻攝自臉書「爆廢公社」）

不少網友發現原來在道路兩旁的白線上，竟「藏了」1支白色手機，該手機因為寬度與白線相近，導致手機完美地與白線融為一體，紛紛留言稱「我一直看伸縮縫裡面就是看不到」、「這樣剛好？躺在白線上」、「打電話不是就會響了？不然震動也會有聲音」、「藏的真完美」、「左右標齊，前後對正，我愛標線，標線愛我」、「一直以為手機是黑色，完全沒注意看白線」、「我還以為手機下水游泳去了」。