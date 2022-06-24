夏至之後氣候炎熱難耐，高溫飆上36度，不少民眾開冷氣消暑，導致全台用電量連兩天刷新歷史紀錄，而台電在粉絲專頁上提醒大家避免在下午2點到晚上8點，使用耗電量大的電器，對此，「宅神」朱學恒今（24）日就在臉書上PO出一篇文章，秀出「塔綠班」群組裡的秘辛，直言「不相信科學的白痴」，引發討論。

朱學恒在臉書上表示，「徐巧芯臥底的塔綠班群組裡，底層塔綠班正在呼朋引伴為國犧牲」，他直言「這些不信科學的白癡，當初四個不同意通過時多開心，有想過半年之後現在只能像老鼠一樣，躲在同溫層裡面揮汗互相呼籲關冷氣忍一下嗎？」隨文更附上圖片，從照片中可以看到，群組中有人表示「下午1-3點是用電高峰，大家把不必要的電器關掉」、「冷氣睡眠模式」等語，而此篇文章一發出，立刻引起大量網友熱烈討論。

網友們紛紛留言表示「立馬手刀開冷氣22度」、「這種天不開冷氣是要烤肉喔？」、「四個不同意，熱死最容易」、「原來塔綠班們都知道有缺電危機，那些被騙的死忠仔情何以堪」、「原來塔綠班都知道有缺電危機喔，笑死」、「四個不同意，停電更容易」、「為了共體時艱，我拿出棉被，午覺的冷氣給他催下去」、「他們關，我們開，給他吹好吹滿」。