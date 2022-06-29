經濟部宣布7月起平均電價調高8.4%，高壓以上產業用電大戶調漲15%；為顧及民生物價，小商店、低壓用戶及高中以下學校的電費將不調漲。消息一出，大部分企業聽到調漲幅度約是直呼吃不消。台灣電力短缺，住宅雖然暫時沒有調漲，但能撐多久實在難以預測。

而昨天經濟部宣布電價調漲後，今天就出現電力不足的供電警戒，台電擔心再次發生大停電事故，緊急命令變電所降壓3%。台電表示，在今天下午4點15分到晚上7點30分，共有3小時實施降壓運轉，同時強調3%都在合法操作調度原則，不會對電器有所損壞。夏日白天氣高溫炎熱，不開冷氣真的會受不了，但只要學會聰明吹冷氣撇步，就可以讓你享受涼爽又不用怕負擔。

1. 冷氣加上電風扇，維持涼溫不下降

節電專家同時也建議，如果正好要更換冷氣機，最好選擇變頻冷氣，原因是，變頻冷氣的運作方式是，啟動時為了縮短冷房時間，壓縮機會以120%至130%的功率全速運轉，當室溫下降到指定溫度，壓縮機不會完全停止，而是調整為較小功率，以較低的轉速持續運轉，維持室內恆溫狀態。

而傳統定頻冷氣則是啟動後壓縮機以100%的功率全速運轉，當室溫降到指定溫定，壓縮機為了節省電力，會停止運作轉為送風，直到氣溫回升，壓縮機才會再次啟動，而耗電量最高的部分就是在冷起啟動狀態，而且不斷的開開關關也會造成冷氣壽命縮短。