統一超商(2912)落實ESG，不僅推展包裝包材的「減塑」策略，建立消費者的綠色消費意識，累計已吸引超過千萬人次響應，朝向2050年100%無使用一次性塑膠的目標邁進，「綠實力」近日再傳捷報，成為首間取得內政部頒發最高等級「既有建築鑽石級能效標章」的超商通路。

統一超多年來重視企業社會責任及資訊揭露，自2002年發表首本環境報告書，迄今已出版超過13本報告書，因應永續趨勢與企業進程，2020年統一超領先食品零售業揭露永續藍圖，2021年宣告為「永續元年」將CSR委員會更名「永續發展委員會」，擘劃ESG願景，統一超表示，透過聚焦減塑、減碳、惜食與永續採購四大專案小組，展開多項具體永續作為，其中，2021年統一超商推展包裝包材的「減塑」策略，精進在一次性塑膠減量、擴大回收機制、減少一次性容器、循環經濟異業合作等面向的作為，建立消費者的綠色消費意識，累計已吸引超過千萬人次響應，朝向2050年100%無使用一次性塑膠的目標邁進。

統一超2021年首度以「永續報告書」為題，以四大亮點作法「宣告2050中期永續目標」、「資訊公開透明強化公信力」、「超前法規導入TCFD」、「永續四大專案推動成效」，宣示永續推動的決心。

對減碳議題，統一超表示，公司重視門市碳排管理，自主進行建築耗能評估與改善，其中7-ELEVEN安同門市透過設置風除室減少冷氣外洩、導入變頻冷氣並搭配迴風扇提升冷房效果、採用變頻系統及LED燈具，並陸續汰換高效能設備等相關節能措施，提升門市能源使用效率，近日獲內政部授證，取得既有建築綠建築鑽石級能效標章，響應綠建築政策，為本土首間最高等級的「近零碳建築」之便利商店。

在永續採購方面，統一超商2021年啟動永續採購專案小組，擬定商品及原物料永續採購政策，並在供應商評選制度中納入永續指標項目，優先採購有永續認證或符合永續原料及減碳效應之原物料及供應商，重點關注動物福祉、有機蔬菜、產銷履歷等議題，提供消費者生活中支持永續的商品選擇。「惜食」方面，統一超商從整體供應鏈減少食物浪費，倡議珍惜食物理念，於門市落實產銷永續計畫，以「生產控管」、「精準訂貨」及「i珍食專案」三大做法，2021年藉i珍食專案已提升6467公噸食材使用，也於2021年在OPEN POINT APP 推出i珍食地圖功能，可望提前達成2030年剩食減半。