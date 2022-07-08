第一銀行積極將ESG（環境、社會、公司治理）內化為企業文化，將永續經營理念與核心業務結合，於財團法人台灣永續能源研究基金會舉辦之第二屆「台灣永續投資獎」評選中脫穎而出，獲「機構影響力獎」銀行組最高榮譽「典範獎」，繼2021年獲「永續投資典範機構獎」後，再一次肯定第一銀行在永續投資的影響力。

台灣永續能源研究基金會為表揚永續投資楷模，並鼓勵我國金融相關產業持續投入永續投資、將ESG議題納入投資評估決策流程、強化與被投資公司對ESG議題之對話與互動，以及提升ESG資訊之揭露，2022年續舉辦第二屆「台灣永續投資獎」之評選活動，分別頒發「機構影響力獎」及「個案影響力獎」，其中，「機構影響力獎」表揚具永續投資願景與策略、透明揭露，並具影響力及效益之機構法人。

第一銀行為響應國際永續投資趨勢，發揮機構投資人正面影響力，積極實踐永續投資宗旨，近年積極布局綠能產業及永續發展相關之投資，藉以敦促被投資公司關注強化ESG議題。此外，第一銀行亦響應金管會「綠色金融行動方案2.0」，將ESG因子融入投資決策流程中，並持續精進永續投資標的篩選標準，不僅幫助投資決策更具有長遠觀點，也藉由金融業於財務供應鏈上之影響力，與客戶共同落實環境永續，積極發揮金融業永續影響力。

第一銀行也相當重視投資行為對氣候變遷議題的影響，近年來除持續積極擴大綠電及再生能源產業投資外，亦針對高污染/高耗能產業之投資訂定限額控管，並揭露被投資公司近年碳排放量資訊。第一金控更於2021年CDP氣候變遷評比再度獲最高等級「A List」，為國內唯一連續四年(2018～2021年)位居「領導等級」之金融業，並於同年發布TCFD報告書，取得英國標準協會（BSI）Level-5+最高等級認證，亦為金融業唯一。

展望未來，第一銀行將持續聚焦國際永續金融發展趨勢，評估氣候變遷風險之財務衝擊，追蹤被投資公司之ESG表現，藉由金融業永續影響力，引導企業重視永續發展，善盡企業社會責任，貫徹「永續金融，第一品牌」之發展目標。