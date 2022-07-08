中華航空響應天合聯盟SkyTeam「永續飛行挑戰」所推出的永續示範航班，執行高達近百項環保及減碳作為，整體碳排量減少近2成約10公噸，相當於造林25座籃球場，獲天合聯盟及永續評審團肯定，拿下「最佳貨運永續創新」及「最佳員工參與」2項大獎，ESG優異成績持續傲視全球。

華航表示，為喚起旅客實踐環保概念，將永續服務用品從機上帶到日常生活，與旅客分享永續示範航班獨創的多項服務用品，包括與台灣文創品牌共同開發、利用機上功成身退的救生衣再製而成的「華航環保旅行包」，使用100％單一回收保特瓶紗製作、兼具設計感與功能性的「華航RPET購物袋」，及用回收咖啡渣製成的「商務艙毛毯」及「經濟艙毛毯」等，將於7月8日下午2時起在華航eMall官網限量開賣。

天合聯盟推動會員航持續致力永續發展，邀集16家航空公司共同參與第1屆「永續飛行挑戰」，運用知識交流分享的方式進行友誼性競賽。

華航永續示範航班的航路節油規劃、機坪作業、旅客網路報到及機上餐點與服務用品等，均以ECO服務為核心理念，鼓勵旅客乘坐大眾交通工具前往機場，預選餐點、自備免稅品環保袋及自帶環保杯、餐具等，獲得旅客熱烈迴響。

永續示範航班較一般航班廢棄物減量近8成，餐食廚餘重量也透過旅客預選餐點減少逾9成，在旅客協助下，成績超乎預期。華航未來也將在可行的範圍內，逐步推展永續示範航班相關作為。

天合聯盟6日公布得獎名單，華航以隊名「紅梅揚姿」（Plum Blossom）執飛5月4日CI-753台北－新加坡永續示範航班，在「環境衝擊減緩」、「航空創新」及「團隊合作」3大領域皆有出色表現，最終奪下「最佳貨運永續創新獎」、「最佳員工參與獎」2項大獎。另在「最佳廢棄物管理獎」及「最佳顧客參與獎」，華航傑出表現也入圍決選。

華航eMall除了獨家販售機上永續服務用品，也特別創立「綠生活專館」，精選眾多環保綠能商品，如透過先進技術將陽光轉為動能的「綠能手錶」、倡導綠生活循環經濟概念的「Flower Plus永生乾燥花禮盒」、或是取代一次性紙杯及塑膠杯的「FoFoCup環保折疊杯」等，期盼與旅客攜手打造永續美好環境，共同守護地球。