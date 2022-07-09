第一金控連傳永續發展捷報，除了第一銀行拿下永續發展獎之外，旗下的第一金證券也拿下台灣永續投資兩項銀獎，第一金證券總經理李美芳強調，未來公司將持續精進、深化永續發展作為，讓永續投資成為轉動地球的正向力量。

第一金證券自2016年起簽訂機構投資人盡職治理守則聲明，是台灣首家簽署的券商，這次則一口氣拿下兩座銀獎，展現這六年來執行ESG投資的成果。值得注意的是，第一金證券不只是這次拿下永續投資兩座獎項，同時在報酬率上面也因為執行ESG投資，而交出更好的報酬表現。統計2019~2021年各組合現金殖利率均可達4.32％~5.40％，甚至今年前4月大盤下跌8.93％，但以ESG為主的投資組合仍為正報酬，ESG主題投資相較於其他標的報酬穩健及低風險由此可見。

對此第一金證券說明其ESG投資的方式，主要於投資評估與決策中納入ESG作為投資數據分析工具，並再細分為「水資源」、「再生能源」及「SDGs」等投資組合。

第一金證券今年首度參加台灣永續投資獎，就拿下兩項銀獎，分別囊括「永續主題投資」、「股東行動（投票權行使）」獎，並由總經理李美芳代表出席8日的頒獎典禮。

李美芳指出，公司以ESG（環境、社會、治理）、SDGs（永續發展目標）作為投資的核心元素，尤其慎選投資標的，創造長期投資價值，同時也以此積極發揮機構投資人影響力，更密切和被投資企業溝通與議合，透過股東會投票權行使，落實股東行動主義，藉由長期投資，不僅持續提升公司財務績效，也期許透過股東行動主義落實盡職治理，提升被投資公司對持續發展ESG議題的重視度以創造其更高的投資價值。

對此，第一金證券也指出，公司身為第一金控成員，基於提升公司治理及對集團廣大股東的經營績效承諾，並善盡機構投資人義務提升投資管理之使命，除參與集團永續發展委員會顯示對盡職治理的重視，更率先其他同業，在2016年成為首家簽署機構投資人盡職治理守則聲明的證券商，且被證交所評選為較佳參考案例並獲得「110年度盡職治理資訊揭露較佳名單」。

在落實股東行動主義具體舉措上，第一金證券也在聲明中揭露，並透過出席股東會行使表決權促進ESG相關作為，期透過實際行動促使被投資公司營運更健全進而保障全體股東利益。