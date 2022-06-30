正值炎炎夏日，除了白天要接受陽光的無情曝曬，到了晚上只要不開冷氣就難以入眠，然而開整晚冷氣又不免擔心電費暴漲的問題。外國有專家分享了5招降溫小撇步，包含保持水分、穿冰襪子、仰睡等，不但省錢，還能解決晚上熱到睡不著的困擾。

根據《每日郵報》報導，睡眠診所的臨床主任大衛（David Lee）指出，晚上疲倦時會覺得冷，是因為體溫下降了1度左右，「那是一個訊號，讓你在『窩』裡變得舒適，以幫助入睡」，但當外在環境處於高溫狀態，要讓身體降溫就會變得困難；睡眠專家薩米（Sammy Margo）也補充解釋，高溫會干擾褪黑激素釋放，所以在夏天入睡時，一定要懂得替身體降溫。

●保持水分

因為天氣炎熱，身體需要比平時更多的水分，而脫水則會干擾睡眠，另外攝取酒精也會讓脫水的狀況加劇，讓人難以進入深層睡眠。不過水也不能喝太多，應該避免在睡前2小時過度飲水，否則膀胱會累積大量尿液，導致夜尿頻繁，增加睡眠困擾。

●睡前洗溫水澡

有不少人認為睡前運動能幫助睡眠，但這其實是錯誤的觀念，睡前運動反而會使體溫上升，讓人更難以入睡；而最好的方法就是在睡前洗溫水澡，因為踏出浴室的時候，會感受到環境相對的低溫，從而達到身體降溫的效果。

●裸睡或穿100%純棉睡衣

夏天裸睡是最直接可以達到降溫效果的方法，但也可以從睡衣、寢具的材質下手，睡衣的部分建議穿著100% 純棉，或使用吸濕排汗材料製成的睡衣，寢具則可換成涼感床墊或絲綢質感的床單、枕頭套等。

●仰臥睡姿

仰睡比側身蜷曲的睡姿還要涼快許多；除此之外，如果和別人同床，建議用床單或其他物品，分隔出2人各自的區域，這樣你們就不必「共享體溫」，相互影響。

●冰襪子+冰風扇

降低雙足的溫度是替全身降溫的好方法，可以將一雙乾淨的襪子放進冰箱，等到睡覺時再拿出來穿上，另外也可以在風扇前擺放一盆冰塊或是一瓶結冰水，使屋內的空氣更加涼爽。