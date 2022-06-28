南方低壓帶外圍水氣逐漸北上，明（29日）除了午後雷陣雨，東半部及恆春半島也有明顯降雨。中央氣象局表示，第3號颱風「芙蓉」有機會於周四（30日）生成，位在菲律賓海面的熱帶系統則可能在周五（7月1日）逐漸增強，以目前路徑來看，2個熱帶系統都不會直接影響台灣，將持續觀察。

中央氣象局表示，明天各地高溫悶熱，大多為多雲到晴的天氣型態，預估白天高溫為32至34度，其中高雄、屏東、花蓮近山區有局部36度以上高溫發生機率；夜晚清晨各地低溫為25至27度。

降雨方面，受南方低壓帶外圍水氣影響，明天水氣稍增多，迎風面的東半部及恆春半島整天不定時有短暫陣雨或雷雨，夜晚至清晨中部沿海地區也有些零星短暫陣雨，而其他地區仍以午後雷陣雨為主，且雨勢較大，尤其中南部地區及各山區有短延時強降雨及局部大雨發生機率。

28日、29日定量降水預報圖。（圖／中央氣象局提供）

周四各地仍為多雲到晴的天氣型態，不過南方低壓帶水氣持續北上，台東及恆春半島的降雨會更為明顯，並有局部較大雨勢發生機率，夜晚清晨中部沿海亦有些零星短暫陣雨，其他地區維持午後有雷陣雨的天氣型態。

周五至下周一（7月1日至4日）低壓帶北抬，且台灣位於低壓帶內，使迎風面的南部及東半部地區容易有局部短暫陣雨或雷雨，其他地區為多雲，午後有雷陣雨的天氣型態。

氣象局預報員黃恩鴻指出，位在南海的低壓帶，明天有機會增強為熱帶性低氣壓，不排除周四會升格為今年第3號颱風芙蓉，預計往北北西朝香港移動，對台灣沒有直接影響；位在菲律賓附近海面的熱帶系統目前還只是雲簇，可能周五才會逐漸增強，預計會往北朝日本移動。

至於這2個系統會不會造成「藤原效應」？黃恩鴻說，因2個系統的強度落差很大且距離不近，因此不容易發生互相牽引的情況，將持續觀察。