雙颱餘威還在！氣象專家吳德榮表示，輕颱芙蓉已登陸廣東陸地，持續減弱，輕颱艾利周二（5日）起侵襲日本，而台灣在低壓帶中，今起到周四連5天都有劇烈天氣發生機率。而下個颱風也蠢蠢欲動中，最新歐、美模式模擬指出，下周日（10日）菲律賓東方至南海海面有熱帶擾動發展，是否增強成熱帶低壓或颱風，密切觀察中。

最新(2日20時)歐洲(ECMWF)系集模式10日20時模擬圖(左圖)顯示，菲律賓東方至南海海面有20%「熱帶擾動」發展的機率。美國(GFS)模式10日20時模擬圖(右圖)則顯示，菲律賓東方海面有「熱帶擾動」發展。(右圖擷自tropical tidbits)

吳德榮在「三立準氣象· 老大洩天機」專欄指出，最新中央氣象局「路徑潛勢預測圖」顯示，輕颱芙蓉已在廣東陸地，受地形破壞，將持續減弱，輕颱艾利則已通過琉球，將在東海大迴轉，周二（5日）起侵襲日本。

至於下個颱風何時出現，最新歐洲(ECMWF)系集模式下周日（10日）20時模擬圖顯示，菲律賓東方至南海海面熱帶擾動發展機率達20%。美國(GFS)模式下周日（10日）20時模擬圖也顯示，菲律賓東方海面有熱帶擾動發展，應密切觀察後續變化。

天氣部分，吳德榮指出，今日至周三（3至6日），各地雲量略增，偶有局部短暫降雨，期間水氣多、大氣不穩定，迎風面的南台灣及午後的中部以北，皆有明顯降雨的機率，應注意「劇烈天氣」如雷擊、強風、瞬間強降雨等。氣溫微降，仍偏熱，各地高溫33、34度，低溫22、23度。

吳德榮表示，周四（7日）太平洋高壓仍偏弱，天氣晴熱，持續不穩定，午後易有強對流發生，仍應注意劇烈天氣。周五、六（8、9日）太平洋高壓逐漸增強，晴朗炎熱，午後對流減弱、範圍縮小，大部分在山區及少部分鄰近平地。