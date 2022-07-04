中央氣象局於晚間9點15分發布3縣市大雨特報。（圖／中央氣象局提供）

今（4日）午後對流雲系發展旺盛，時雨量最高在新北市山佳達到92.5毫米。明後2天（5日、6日）天氣仍不穩定，除南部地區整天有不定時陣雨，午後中部以北地區及各山區亦有局部大雷雨。氣象粉專「天氣風險 WeatherRisk」表示，周四（7日）後太平洋高壓增強，各地回歸多雲到晴，午後有雷陣雨的天氣型態，主要降雨範圍集中於山區。

對流雲系發展旺盛，今晚至明（5日）南部地區及恆春半島有局部大雨發生機率，中央氣象局晚間9點15分針對台南市、高雄市、屏東縣發布大雨特報，請注意瞬間大雨、雷擊及強陣風。

中央氣象局表示，明後2天台灣附近吹西南風，中南部地區整天不定時有陣雨或雷雨出現，尤其南部地區雨勢較大，降雨明顯，其他地方大多為多雲到晴，午後有雷陣雨的天氣型態，不過對流發展旺盛，中部以北地區及各山區有局部大雨發生機率，伴隨雷擊及強陣風。

溫度方面，夜晚清晨各地低溫約25至27度；南部地區因雲量較多，白天高溫為31、32度，沒下雨時感受上較悶熱，中部以北及東半部白天高溫為32至34度，其中花東及大台北地區局部有36度以上高溫出現機率，近中午前後紫外線也偏高。

4日、5日定量降水預報圖。（圖／中央氣象局提供）

氣象粉專「天氣風險 WeatherRisk」發文，進一步指出明後2天的降雨型態分為兩部分。晚間8點至上午8點，中南部地區外海有對流雲系發展，造成中南部地區有短暫陣雨，尤其沿海地區有瞬間較大雨勢出現機率。上午8點至晚間8點，在白天的熱力作用加持下，下午時段容易有旺盛對流發展，各地山區及大台北地區須特別留意局部大雷雨發生。

周四後太平洋高壓增強，台灣脫離低壓帶影響，各地回歸典型的夏季天氣，白天高溫普遍可以來到33到34度，午後西半部山區仍會有短暫陣雨或雷雨，不過預估強度會減弱，範圍也會更集中於山區，平地大致上天氣都不錯。