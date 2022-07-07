氣象局發布10縣市豪大雨特報。（氣象局）

中央氣象局下午5點20分發布豪雨特報，午後對流雲系發展旺盛，易有短延時強降雨，其中台南市有局部大雨或豪雨發生的機率，彰化至嘉義、南投地區及新竹至高雄山區有局部大雨發生的機率，請注意雷擊及強陣風。

氣象局表示今天（７日）各地雖然大多為多雲到晴，不過水氣仍多環境仍不穩定，午後西半部地區及東半部山區出現短暫雷陣雨的機率還是偏高，各地山區並有局部大雨發生的機率，部分地區午後降雨的時間也會比較長，午後請留意天氣的變化，另外風向轉為偏南至東南風，東南部地區不定時有零星短暫陣雨。