高雄市鳳山區明鳳十二街護岸堤後回填施工。（高雄市水利局提供／林瑞益高雄傳真）

鳳山溪於2020年8月受到豪大雨影響，水位暴漲，造成鳳山區明鳳十二街、明學路一帶護岸下陷，路面損壞約160公尺，連帶影響道路通行、路燈設施等，高市府水利局啟動災害復建工作，護岸搶修及修復已於今年竣工。

水利局13日表示，明鳳十二街一帶之鳳山溪護岸約在1971年左右完成，因長期受到地震、洪水及2020年豪大雨等影響，導致護岸伸縮縫加大、後方的背填土流失，造成護岸下陷、路面開裂及側溝損壞。

2020年8月，水利局巡查發現災害發生，立即啟動災害搶修作業並作保護，但既有堤岸內埋有台電161 KV高壓管路，是高屏一帶重要供電系統，災修復建工程不能影響到供電穩定，施工困難度高，水利局歷經多次與台電公司協商分工修復作業後，由水利局先作護岸修復，後續由台電公司對電纜管溝埋設作業，水利局再作鋪面復原工作，施工期間市民用電不受影響。

該護岸修復工程總長度約160公尺，經費約3500萬元新台幣，目前已全部完工，民眾的生活也多了一層保障。