據台少盟「逆風教育助學計畫」統計指出，去年申請計畫的學員為例，弱勢境遇背景前三名分別為「雙親近三個月非穩定就業」、「學員打工」、「單親家庭」，而分析第一名的「雙親非穩定就業」原因，發現受疫情影響高達35.09％，顯示疫情的衝擊下身處經濟弱勢境遇環境下的在學生，求學期間經濟議題更加嚴重。

統計發現，補助學生中有67.47％的學生半工半讀，而學員打工的原因，有80％是為了籌措學雜費、72％是為了分擔家中經濟，其中有58％的學員還必須背負學貸。但據經濟部統計處資料顯示，在疫情影響下直接面對客戶的服務業皆面臨停班或減班的光景，嚴重影響透過打工維持家計的半工半讀青少年。

如參與計畫的學生小淳，父親早年因工傷骨折輕度身障，無法進行粗重的工作，母親也因為身體狀況不好長年在家調養身體。因此小淳每週在咖啡廳打工平均12小時，除了要分擔家中經濟壓力，還需要自行籌措學雜費及生活費。疫情期間負擔家中主要收入來源的父親，工作的地方按摩養生館受疫情衝擊停業，而小淳打工的咖啡廳也面臨減班，家中的經濟壓力更是雪上加霜。

所幸逆風教育助學計劃提供3萬元的教育資助金讓小淳可以購買一台屬於自己的縫紉機，計畫執行期間也提供免費的學習課程讓小淳學習規劃自己的人生，為自己創業的夢想尋找資源並一步步完成。

台少盟表示，教育助學計畫目的為協助身處經濟弱勢境遇的在學生減輕經濟壓力，完成學業及實踐夢想，因此不設限在校成績、中低收入戶等限制，尤其為提供受疫情影響的在校青年，今年更增加補助名額，擴大計畫觸及學員，幫助青少年度過疫情影響。

2022年逆風教育助學計劃即日起開放申請至7月25日，歡迎15歲至24歲，高中職及大專院校大學部在學學生報名參加。教育資助金最高可補助5萬元，詳情可洽台少盟。