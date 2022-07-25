中國大陸今年6月10日以藥物殘留為由全面暫停台灣石斑魚輸者入，行政院日前宣布將補助新台幣6億元，讓國中小學子9到12月每月吃一次石斑魚，然而食安疑慮未消，部分家長盼應有其他選擇。漁業署表示，營養午餐本來就會吃其他漁產，石斑魚是「加菜」，也不會排擠到其他漁產的消費。

針對6億的加碼吃石斑經費，行政院發言人羅秉成日前於政院會後記會指出，將石斑魚納入營養午餐，6億元經費將由主計總處籌措，換言之不會動用到教育部的經費。

漁業署代理署長張致盛表示，由於是行政院籌措相關費用，所以這6億並不會影響既有學童的營養午餐費用，而經費細節仍在協調階段，目前尚未定案，但保證不會增加家長額外負擔。

但外界質疑，石斑魚的在過去幾乎大量外銷中國大陸，本次透過內外銷和加工，究竟能彌補多少外銷缺口？張致盛指出，目前無法給出完整數據，但在中國大陸於今年6月暫停我石斑魚輸入以來，我石斑魚外銷已達130公噸，主要市場為香港，而對美國、歐洲的外銷量也在成長，也有許多業者正在接洽中。

然而許多家長對於石斑魚仍有藥殘等食安疑慮，認為除了石斑魚，學童應有額外選擇，張致盛說，這次吃石斑是外加的，因為營養午餐本來就會吃台灣鯛、烏魚等，吃石斑並不會影響其他水產品的消費。