外媒綜合報導，深陷債務危機的恒大集團預計將在本周宣布債務重組計畫，市場預料有關重組計畫或將決定恒大的未來，以及透露大陸官方對於財務危機房企未來的應對方向。

報導引述恒大部分境外債權人指，目前對於恒大如何償還及重組債務的決策仍有分歧，債務重組的實施可能會延遲。稍早前曾傳出恒大考慮透過現金，以及恒大持有的恒大汽車以及恒大物管股權，以償還離岸債務。

報導還引述房地產行內人士指，目前各房企都在等待恒大的債務重組方案，沒有公司願意成為第一個。

21世紀經濟報導指出，恒大新任行政總裁兼執董肖恩23日曾表示，恒大近期與多家重要境外債權人進行有效交流，在債務重組原則、方案架構等已達成基本共識。肖恩還說，恒大將進一步配合獨立調查委員會，盡快完成調查工作，並將進一步加大內部的風險評估和管理體系的建設。同時，恒大、恒大物業將按照香港聯交所的有關規定和要求，繼續做好訊息披露工作，配合香港監管機構的詢問和調查。