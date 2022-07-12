兩性專家黃越綏。（和展影視提供）

律師蔡政峯。（和展影視提供）

高點綜合台《震震有詞》邀請兩性專家黃越綏、資深媒體人林裕豐、律師蔡政峯、購物專家筑婷共同討論重組家庭可能面對的問題，當了繼父或繼母後，繼子女難搞怎麼辦？！筑婷也分享了自己重組家庭曾面臨的過程。

購物專家筑婷離婚後曾交往過3任男友，這3位男友也是離婚有小孩，筑婷表示第一個男友要求對他女兒好，並要筑婷放棄自己的小孩，3人再重組家庭，筑婷無法接受對方的提議一口拒絕「小孩流我的血不能換！但把你換掉就又有新的（另一半）了。」主持人謝震武律師直呼「帥氣！」

筑婷面對離婚後的感情，會特別觀察另一半小孩的習性，「如果是不好管教，可能我會變成別人口中虐待的繼母。」例如第一任有女兒的男友，小女孩在備受寵溺的家庭中長大，筑婷教導小孩後，小女孩會一臉委屈甚至扯謊向爸爸告狀：「阿姨打我！」讓筑婷深感不可思議，更確認雙方家庭不適合在一起生活。黃越綏老師說：「這個男人第一沒有真愛、第二沒有包容心，只想當繼父不想當父親。」

直到第三任男友，與筑婷兒子如朋友般的相處下，11歲的兒子不到三個月主動叫對方爸爸，筑婷表示，「我不會強迫另一半的小孩一定要叫我媽媽，甚至我跟他說，如果你不想就繼續叫阿姨。」再婚後的筑婷，與先生在重組家庭後彼此討論出最適合的模式，例如當先生在教育他兒子時，筑婷是擔任白臉，時間久了對方的孩子感受到自己對他的關心，半年後對方的孩子也主動開口叫她媽媽。筑婷也說，「如果兩個兒子吵架，我會先處理我兒子，不讓另一個孩子覺得我偏心。」用心經營這個重組家庭，筑婷說很幸運地至目前為止都沒有發生相處上的問題。

黃越綏老師表示，要重組家庭前有幾個要件，首先是必須先了解彼此的立場、當繼父母的意願有多大？第二是務必讓對方知道自己跟孩子的關係、孩子性格跟優缺點，最後是重組家庭後，扮演的父母角色為何？且一定要跟繼子女真正相處過。除了日常相處的細節之外，律師蔡政峯也提醒觀眾朋友，「法律沒有繼子女的名詞，繼子女若未完成被收養的程序，是沒有任何繼承遺產的權利！」