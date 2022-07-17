陳曉戲約不斷。（LiTV提供）

陳曉首次親回與愛妻陳妍希的幸福生活。（LiTV提供）

陳曉不但受到年輕粉絲歡迎，長輩也超喜歡看他演戲。（LiTV提供）

大陸男神陳曉戲約不斷，近期熱播作品《好好說話》飾演過氣的談話性主持人。陳曉不因工作爆量而忽略家庭，與「國民初戀」陳妍希結婚至今育有寶貝兒子「小星星」，陳曉罕見甜蜜放閃：「我們生活很幸福，工作上互相支持，生活中互相扶持。」夫妻恩愛如昔。

《好好說話》有別於職場情愛，該劇探討人與人之間「傾聽與圓融」的對話藝術。陳曉飾演過氣、遇到中年危機的談話性主持人楊光，是他沒有嘗試過的角色類型，「與其說我飾演主持人，我倒認為他更多時候是在擔任調解員。」為了角色他還去上調解員的課程。私下屬於傾聽者還是給建議的溝通務實者？陳曉：「我更重視是換位思考，多從不同角度去看對方需要，然後引導他設想問題點。」

日前成功播出《好好說話》與《夢華錄》2大火劇後，陳曉也馬不停蹄投入人氣作家路遙老師改編的作品《人生》拍攝，後續也將進行與陳建斌合作的懸疑劇《黯夜名探》宣傳，2大演技男神攜手飆戲，讓粉絲紛紛大喊期待。由陳曉、王曉晨、王耀慶、曾黎與賴藝等實力派演員攜手主演，精裝優質好劇《好好說話》在LiTV播出。