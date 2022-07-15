蔡佳麟（右）加入8點檔，跟苗真有許多對手戲。（民視提供）

歌手蔡佳麟日前加入台8《黃金歲月》，完成定裝陳黑豹一角，繼《大時代》後，蔡佳麟近2年多沒拍8點檔，再次受邀演出，直說「還是很緊張」，尤其認真的他，表示因《大時代》而入圍第54屆電視金鐘獎最佳新人獎後，就期許自己演出要進步，每天晚上都拿劇本唸台詞入睡，壓力相當大。

劇情描述純情台客黑道男愛上情場高手千金女。蔡佳麟表示這一次演出的角色陳黑豹，是個講道義、樸直善良的純情台客黑道男，為此還找出許多花花的襯衫，只是角色唯一難處是，台詞很多而且很多諺語，讓他頻頻吃螺絲。這一次加入會搭檔演出的是苗真，他說苗真人很好，會在現場給他許多表演上的幫助，讓他盡快進入角色。

苗真笑說很開心家佳的第三個男人出現了，從駿生(王燦飾演)、子平(羅子惟飾演)到現在的豹哥(蔡佳麟飾演)，每一位都不同特定，所以角色家佳變成很好發揮，只是第一場戲就要在蔡佳麟面前脫衣，真的會很害羞，而蔡佳麟聽到馬上回嘴「還好我眼睛小，看到的不多」，說完讓全場笑翻天。

再次加入八點檔演出的蔡佳麟，感謝安排兩位跟班小弟豆漿跟米漿，一位是余思達，一位是蔡承翰，他說這兩人對八點檔演出也不陌生，所以大家合作起來都相當愉快，只是角色中兩人算是孔鏘二人組，常常幫老大惹出不少笑話。