遠藤雄彌因1張照片脫穎而出，主演《一萬個叢林夜》。（海鵬提供）

電影《一萬個叢林夜》劇情取材自日本最後軍官「小野田寛郎」於二戰結束後，依然在盧邦島隻身對抗29年的真人實事，並由遠藤雄彌、津田寬治兩位演員跨越30年時空藩籬，共同飾演小野田寬郎。

法國新銳導演亞圖雅哈里不畏語言隔閡，跨國拍出這部全由日本人演出的日語電影，其中選角試鏡更耗費大量心神，除主演力邀資深男星津田寛治外，他更因為遠藤雄彌1張酷似「年輕小野田寬郎」的照片，驚艷到為此專程飛到東京跟他見面，並確定由他來飾演。

特別的是，童星出身的遠藤雄彌，之前曾因不想再拍喜劇而慘遭公司冷凍，一度想放棄演員生涯，導致他在試鏡時，還跟導演亞圖雅哈里坦言「對自己演技沒自信」。但他真誠的態度反而打動導演，成功獲得該角色，延續了演藝道路。

但遠藤雄彌因為過度求好心切，竟一下減重11公斤瘦過了頭，導演亞圖雅哈里見狀嚇一大跳，於是逼他得吃肥一點回來，以符合片中剛抵達盧邦島的神態。之後遠藤雄彌在柬埔寨拍攝120天，期間不僅因水土不服上吐下瀉、差點停拍，還曾硬扛40度高燒，即使雙眼充血也繼續拍攝，敬業態度贏得所有人敬重。

遠藤雄彌在電影《一萬個叢林夜》飾演年輕時的小野田寬郎，片中他從被徵召入伍、接受情報訓練，到被派赴盧邦島作戰，都展現了他使命必達的堅毅精神。片中1場回顧他年輕時接受軍事信條的倒敘畫面，精準相扣小野田在盧邦島29年間所發生的重大事件，獲媒體盛讚「身歷其境、緊張刺激」。他的精采演出，連《咒怨》導演清水崇都深受感動，感謝亞圖雅哈里將充滿日本精神的歷史留存。《一萬個叢林夜》8月12日在台上映。