以民間技藝、民謠說唱為探索的台灣當代馬戲團隊「圓劇團」，透過高蹺、水流星雜耍、傳統樂器鐃鈸及大鐵環特技，開啟馬戲與民間技藝交織的藝術饗宴。（全連善美的基金會提供／吳佩蓉宜蘭傳真）

宜蘭傳統藝術園區睽違2年的「藍眼淚」於8月4日至6日夢幻再現，並搭著國旅熱潮，傳藝園區推出一系列活動；情人節3天除有浪漫藍眼淚，還有向帝居祈個緣字、解緣一條街，讓遊客散步在祈緣光橋、彩色迷霧森林及燈籠巷中，留下難忘美麗回憶。（吳佩蓉攝）

每年暑假都是開心出遊日，宜蘭傳統藝術園區睽違2年的「藍眼淚」於8月4日至6日夢幻再現，並搭著國旅熱潮，傳藝園區推出一系列活動；情人節3天除有浪漫藍眼淚，還有向帝居祈個緣字、解緣一條街，讓遊客散步在祈緣光橋、彩色迷霧森林及燈籠巷中，留下難忘美麗回憶。

全聯善美的文化藝術基金會執行長羅欣怡表示，全園區有上千萬支的彩虹棒放置在園區，8月眾所矚目的祈緣星活動，睽違2年今年夢幻再現七夕限定的「傳藝藍眼淚」，開放8月4日至6日限定夜間營運，民眾可祈求心想事成、各式各樣願望，將星球投入波光粼粼的河畔裡，是全台獨一無二的夢幻體驗。

羅欣怡指出，因疫情較趨緩，從6月下旬園區就非常熱絡，全台各地民眾攜老扶幼至園區玩，7月不論平日或假日都熱鬧滾滾；園區內有室內空間可看展、手作體驗等，室外空間可欣賞裝置藝術、換裝體驗、坐船等，還可欣賞馬戲表演、補充維生素D，也歡迎入住傳藝煙波飯店，體驗夜遊傳藝。

基金會說明，在情人節三天活動中，除了有浪漫的「傳藝藍眼淚」，還有向帝君祈個緣字及解緣一條街，算命老師為遊客解開人生的困惑；園區的手作與餐飲服務也營業至晚間8點，憑園區消費發票還可免費兌換限量愛情紅線，祈求好運良緣；夜晚可漫步於祈緣光橋、燈籠巷中，感受浪漫的傳藝七夕祈緣祭。

除了七夕活動外，展覽「鉛字裡有緣」及主題劇場「遊藝馬戲交陪曲」也於8月登場，其中，「鉛字裡有緣：口傳文學」將展示全世界唯一的活字印刷文化及鑄造工藝的職人精神，豐富遊客的視覺感受。

而以民間技藝、民謠說唱為探索的台灣當代馬戲團隊「圓劇團」，透過高蹺、水流星雜耍、傳統樂器鐃鈸及大鐵環特技，開啟馬戲與民間技藝交織的藝術饗宴，將在每日下午1時、4時於傳藝園區臨水劇場熱鬧演出；更多活動詳情可至宜蘭傳藝園區官網https://reurl.cc/Wrl6pL 及FB粉專https://www.facebook.com/sunmakecultures 查詢。