《樓桑村那個姓關的－還有那個姓張的跟姓劉的》，以三國人物劉備、關羽、張飛為角色原型，加上孩子容易親近的語言、熱鬧的場面，打造出全新的「黃金之亂」。（鄧博仁攝）

《樓桑村那個姓關的－還有那個姓張的跟姓劉的》，以三國人物劉備、關羽、張飛為角色原型，加上孩子容易親近的語言、熱鬧的場面，打造出全新的「黃金之亂」。（鄧博仁攝）

《樓桑村那個姓關的─還有那個姓張的跟姓劉的》反派角色黃金幫首領，由曾獲金鐘獎戲劇節目男配角獎的蘇達（右）飾演。（鄧博仁攝）

《樓桑村那個姓關的─還有那個姓張的跟姓劉的》彩排記者會，劇情將傳統藝術揉合三國演義的主題，探討人性的貪婪貪婪，又不失詼諧的小品。（鄧博仁攝）

《樓桑村那個姓關的─還有那個姓張的跟姓劉的》彩排記者會，劇情將傳統藝術揉合三國演義的主題，探討人性的貪婪貪婪，又不失詼諧的小品。（鄧博仁攝）

《樓桑村那個姓關的─還有那個姓張的跟姓劉的》彩排記者會，劇情將傳統藝術揉合三國演義的主題，探討人性的貪婪貪婪，又不失詼諧的小品。（鄧博仁攝）

《樓桑村那個姓關的─還有那個姓張的跟姓劉的》反派角色黃金幫首領，由曾獲金鐘獎戲劇節目男配角獎的蘇達（前右）飾演。（鄧博仁攝）

《樓桑村那個姓關的─還有那個姓張的跟姓劉的》彩排記者會，劇情將傳統藝術揉合三國演義的主題，探討人性的貪婪貪婪，又不失詼諧的小品。（鄧博仁攝）

《樓桑村那個姓關的─還有那個姓張的跟姓劉的》彩排記者會，劇情將傳統藝術揉合三國演義的主題，探討人性的貪婪貪婪，又不失詼諧的小品。（鄧博仁攝）

風神寶寶兒童劇團21日舉行《樓桑村那個姓關的─還有那個姓張的跟姓劉的》彩排記者會，劇情將傳統藝術揉合三國演義的主題，探討人性的貪婪貪婪，又不失詼諧的小品。

樓桑村是一個北方的小城市，有很多攤販，販賣著很多商品，而樓桑村的攤商們，也組織了自己的商會，由大家一起選出主委與銷售冠軍，一同管理攤販們。故事就從某天出現的紅臉賣棗男開始說起。

三國主題對孩子來說比較成人、比較政治，風神寶寶兒童劇團不想很幼稚地只說一些幼稚的故事，所以選擇這個「孩子的政治題材」。 這齣戲需要父母一起專心看，風神寶寶兒童劇團希望引導孩子跟父母對作品進行討論。在每場次結束，藉由角色之間的提問，丟出問題引導孩子思考，去發現事件的成因與影響。 這次風神寶寶與多位現代戲劇界優秀的演員合作，融合現代戲劇的表演方式及傳統戲曲身段和唱段，以街舞融合戲曲身段、用B-Box來演繹江湖調。三位主角之一的棗子關由郭耀仁演出，草鞋劉由配音員王辰驊飾演，草莽性格最重的豬肉張，則是由林木森擔綱演出。