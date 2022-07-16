藝人楊小黎日前與助理試乘車時，不慎擦撞留下刮痕，原本做好賠償的心理準備，但面對店經理壓迫式推銷手法，讓她氣到表示：「我賠，我也不會跟你買車」，卻遭車商質疑利用公眾人物身分討拍，對此，她最後選擇刪文並強調：「雙方都有誠意要解決這件事情。」

楊小黎因為試乘車不慎擦撞到保險桿，加上店經理行銷話術讓她感到不舒服，便將事件始末PO網，事後她公開與車商對話紀錄，對方認為她說的與事實有出入，更質疑利用公眾人物身分討拍，怒嗆「身為商家，也不會想服務妳這樣的客人，而且市場缺車也是事實」，對此，她回應對方：「並沒有要刻意用公眾人物的優勢來討拍，只是想要理解這件事究竟合不合理。」

楊小黎不滿店經理壓迫式推銷手法。(candyyang116 IG)

楊小黎遭質疑「用公眾人物優勢討拍」。(楊小黎 Shiauli Yang 臉書)

楊小黎回應對方只想理解這件事合不合理。(楊小黎 Shiauli Yang 臉書)

楊小黎昨(15日)晚上選擇刪文，並表示感謝很多網友分享寶貴經驗，並教導她專業知識，雖然不免有一些雜音，但要說明清楚相當複雜，雖然自己堅持要賠償，但對方會有新的想法，但至少雙方都有誠意要解決這件事情，接著強調：「就先這樣日子，還是要好好過」，希望每個人都能好好過生活。

楊小黎表示雙方都有誠意要解決這件事情。(楊小黎 Shiauli Yang 臉書)

對此，網友紛紛留言：「想法每個人都大不相同，只能盡量和諧」、「放心就是賠償就好了，他講一堆，就是要妳買，沒有這條法律」、「就一個不小心，衍生那麼多的事情，加油唷」、「自己問心無愧就好」、「不需要跟一開始就沒打算講道理的人再說什麼了」。