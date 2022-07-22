隨著外送服務普及，外送員也經常遇到各式各樣的狀況，就有外送員表示，昨（21日）下午送餐時，遇到一名顧客在訂單備註寫下，「可以幫我跟拿飯的說該分手了」，並承諾會給小費，讓他忍不住直呼，「現在外送員任務艱鉅」，不過最後他還是完成任務，並分享後續發展。

一名外送員昨（21日）在臉書社團「外送員的奇聞怪事」發文，並貼出一張手機截圖，畫面中有著顧客資料及訂單資訊，不過仔細一看，顧客竟於備註欄寫下，「在門口碰面，可以幫我跟拿飯的說該分手了，感謝你，會給你小費」。

這樣的要求讓他頓時不知所措，直言「現在外送員任務艱鉅，我好怕被打」。雖然不敢親自說出口，但餐點送達後，他還是將手機畫面出示給出來取餐的顧客看，藉此傳達分手訊息。

外送員分享昨晚接到的特殊訂單。（圖／翻攝自臉書社團外送員的奇聞怪事）

貼文一出，立刻掀起網友熱議，「錢要賺，生命也要顧啊」、「小費最後給多少，這任務太艱難了，要給夠捏」、「為什麼這個客人連跟別人說分手的勇氣都沒有！真是難為外送員了」、「我覺得外送員的性質跟消防員越來越相近了，各種解決疑難雜症」，還有人開玩笑稱，「愛情腳尾飯」、「餐點是不是一堆綠色蔬菜，送給對方」。

另有網友好奇，「這個分手飯吃了什麼？」外送員透露，訂單內容包括紅茶冰、滷肉飯或雞滷飯，以及1碗鮑魚燉雞湯。他也在留言處提到，當時出來拿餐點的是一位女生，不過對方看到備註欄的訊息後，竟是開心地笑著走回屋內，因此推測，「應該是朋友幫忙點的啦」。