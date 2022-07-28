31歲大陸央視女記者王冰冰有最美女記者封號，近日傳出她和小她5歲、首位獲得男子仰式世界冠軍的大陸選手徐嘉余（綽號：甲魚）在朋友圈放閃，沒想到官宣才短短7日，事情急轉直下，自稱是徐嘉余前女友的「土土」發長文，爆料徐嘉余跟她分手後無縫接軌跟王冰冰交往，讓王冰冰被貼上小三封號，傳聞王冰冰目前暫時被停職，先前她上傳和徐嘉余一起上節目的影片也被她刪了。

王冰冰外型甜美、氣質純真，被封為「國民初戀」，雖然去年爆紅後被起底有過一段婚姻，仍不減她的高人氣，21日則傳出她死會，在朋友圈發文，寫下：「那就在一起，黃昏與四季，徐先生，餘生請多忍耐我～」，公開宣布和體育選手徐嘉余交往，兩人還在朋友圈換了情侶頭像，男方簽名檔更寫下：「心無旁騖，唯有冰冰」。

疑似徐嘉余前女友發聲，曬截圖批評男友無縫接軌。（圖／翻攝自新浪微博）

徐嘉余和王冰冰公開戀情後，一名化名為土土的網友便發了長文，透露與徐嘉余在2018年認識，隔年初交往，為了不要影響徐嘉余的事業，土土一直很小心，曬合影總會用貼圖擋住徐嘉余的臉，今年初兩人仍是交往關係，土土想帶徐嘉余見父母，卻被男方用各種理由婉拒。

土土（右）曾陪徐嘉余和王冰冰（左）一起吃飯。（圖／翻攝自新浪微博）

最後，徐嘉余和土土感情越來越淡，徐嘉余甚至在跟土土聊天時公開表示要去追王冰冰，土土雖然傻眼但也只能接受，而據《搜狐娛樂》報導，有網友發現王冰冰最近在自己的影音頻道刪除了跟徐嘉余一起參加《閃閃發光的少年》的節目影片，似乎暗示這段戀情已經見光死告吹。

王冰冰刪除與徐嘉余上節目影片。（圖／翻攝自搜狐娛樂微博）