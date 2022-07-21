31歲大陸央視女記者王冰冰外型甜美、擁有一雙會微笑的大眼睛和絕佳氣質，被封為央視最美女記者。昨(20日)有網友爆料王冰冰在朋友圈疑似官宣有新戀情，對象是小她5歲、首位獲得男子仰式世界冠軍的大陸選手徐嘉余，兩人不僅換上情侶頭像，男方還被挖出隔空告白，自稱：「心是冰冰的」。

被封為「國民初戀」的王冰冰去年一夕之間爆紅，微博擁有535萬粉絲，她後來被起底在滿分為710分的「英語CET四級」考試中，只拿到369分，19歲時曾與男友同居，之後嫁給吉林電視台的主持人，但婚姻後來不了了之，當時結婚的照片還被網友曝光，引來粉絲哀號：「天哪！竟然離過婚」、「這和清純甜美人設不符啊」、「女神崩壞」。

徐嘉余、王冰冰的朋友圈換了情侶頭像。（圖／翻攝自會火微博）

據大陸媒體報導，網上昨傳出王冰冰在朋友圈發文，寫下：「那就在一起，黃昏與四季，徐先生，餘生請多忍耐我～」，公開宣布和體育選手徐嘉余交往，兩人還在朋友圈換了情侶頭像，男方簽名檔更寫下：「心無旁騖，唯有冰冰」，王冰冰也放閃說：「往後餘生，萬般皆你」。

徐嘉余曾發文向王冰冰告白。（圖／翻攝自徐嘉余微博）

據知，2021年9月時王冰冰曾在全運會訪問徐嘉余，王冰冰問：「比賽完最想做的事是什麼？」，徐嘉余回：「看看我們的採訪吧！我可以做你通訊錄裡的『屍體』嗎？」，間接暗示跟女方要電話，王冰冰則說：「今天視頻為證，明天看看你會取得什麼樣的成績」，充滿粉紅泡泡。但《紅星新聞》求證王冰冰央視的同事，對方稱王冰冰的朋友圈沒看到官宣的發文，而徐嘉余的家人稱不知情，兩位當事人目前也沒發聲，疑似默認。