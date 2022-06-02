董小姐不知道自己是怎麼把Q姑娘給弄丟的。當她發熱到39.5℃，在床上捲得像一隻被烤熟的大蝦時，Q姑娘心疼得直掉眼淚。而當Q姑娘因為失戀痛哭流涕，到處都找不到紙巾時，董小姐可以直接用手給她擤鼻涕。她們曾經那麼要好，以至董小姐以為她們會是一輩子的朋友。但誰都沒想到，「一輩子」的盡頭是大學畢業。畢業那天，兩個人在機場大廳裡抱頭痛哭，之後就非常默契地「沒怎麼聯繫了」。

有一次，董小姐在朋友圈裡曬了一張看醫生的照片。Q姑娘給她留言：「照顧好自己。」董小姐開心到要飛起來，她興奮地點開對話方塊，先是輸入了：「哈哈，你終於現身了，我還以為你人間蒸發了呢！」然後刪了，她覺得太唐突，又敲了一句：「太高興了，你還惦記著我呢。」想了一下又刪了，她覺得太酸。最後想了好半天，只在評論下面回了兩個字：「謝謝。」

再後來，Q姑娘在朋友圈裡曬出了新戀情，男友是個長得很乖的男生，董小姐看到後的第一反應是：「這也不是Q姑娘喜歡的類型啊。」但董小姐沒有留言，沒有按讚，也沒有借此機會私聊或者八卦，只是一刷而過了。

最近一次聯繫是在3年前，董小姐突然收到Q姑娘的微信：「剛才在路邊看到一個人，跟你很像。」董小姐回：「你這是想我了吧？」Q姑娘回：「呵呵。」董小姐本以為這段對話的後續是「我們見個面吧」，但是，她們又很默契地誰也沒提。

很多人都有類似的困惑：小學玩得很好的人，一畢業就失去聯繫了，初中如此、高中如此、大學如此，現在工作了依然如此。在每個環境裡都能找到玩得很好的朋友，可一旦離開那個環境，這段關係就會自動終結。從曾經的「可以隨便開玩笑」，到如今的「按個讚都要反覆掂量」；從曾經的「你不理我，我就揍你」，到如今的「一個不主動，另一個也不主動」；從曾經的「隱身對其可見」到如今的「線上對其隱身」…當初那麼要好的兩個人，突然就變得陌生了，沒有任何矛盾，沒有背叛，沒有鬥爭，沒有交惡，就像一條河，突然分了汊，悄無聲息地流向兩個方向。不是當初的情分不夠真，而是有的人只能陪你走一程。而你能做的就是：在有緣相聚時用心珍惜，在分道揚鑣後各自珍重。

實際上，你和大多數人的關係都是，你們只是恰巧進了同一所大學，碰巧被分到同一間寢室，湊巧進了同一家公司。當時的他需要一個在此時此地能陪伴自己的人，而當時的你想避免一個人吃飯、一個人看電影的尷尬。你們結伴同行，看起來感情很深，但也只是各取所需；你們形影不離，互訴衷腸，但也不過是因為離得很近。所以，一旦有人換寢室了，畢業了，或者換工作了，你們當初的親密感就會很快土崩瓦解。

不想失望，就永遠不要高估自己在別人心目中的位置。不用耿耿於懷，不用思來想去，不用苦苦挽留，也不用細究對錯。壞消息是，沒有人會永遠陪你；好消息是，永遠會有人陪你。沒有誰是不可取代的。你將一個老友拉入黑名單，不久也會有一個新人通過好友申請。你被某人的朋友圈拒之門外，也意味著你會收到另一個人朋友圈的「歡迎光臨」。只是希望你在下一場關係中，依然值得被愛，也值得被珍惜。

(趙順英／摘自江蘇鳳凰文藝出版社《成年人的世界沒有容易二字》一書，圖／曾儀)

本文作者:老楊的貓頭鷹

(本文摘自《讀者雜誌06月號》)