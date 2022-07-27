美食外送平台foodpanda上個月才因為宣布加收「平台費」引發爭議，昨（25）日又宣布，針對消費者取消訂單、foodpanda確實未收款的情形，將不抽取佣金、只支付該訂單的40%，等於60%由業者自行吸收，不少合作店家因此宣布將取消合作。

foodpanda說明「未完成訂單款項」將會顯示在當期之對帳單。（翻攝自foodpanda）

foodpanda表示，因應全亞太區付款條件調整及符合雙方簽訂服務內容，即平台為受託於商家進行餐點訂單推送、代收代付、外送之相關服務。8月1日起，如商家接單後而發生消費者提出取消使訂單付款未完成，foodpanda 確實未收到款項之情形，將不抽取該筆佣金並支付該筆訂單40%金額。

對此，許多合作店家紛紛怒轟「店家不團結起來，永遠只有被欺負的份⋯」、「餐點被熊貓外送員取走就代表已經賣給熊貓，然後被客人取消訂單熊貓現在不認帳只願意支付40%，既然不願意支付訂單金額，是不是必須將餐點歸還」、「代收款是嗎…那不要拖那麼多天付款給店家啊，賺了利息還要扣店家，無禮至極」、「一堆外送員，送不出來疊單，虧損取消都算店家」、「看來該解約了」。

foodpanda則回應，合約中清楚載明平台為代支代付性質，實際上買賣契約成立於店家及消費者之間。過往平台全額支付餐損費用，是基於協助店家營運的贈與關係，並無片面變更契約之情況。