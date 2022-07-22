沛小嵐首次演出鬼片，拍攝前有特地請示神明。（采昌、馬棋朵提供）

鬼片《民雄鬼屋》今（22日）舉行媒體試映會，在片中飾演楊謹華母親的沛小嵐是首次演出鬼片，展現與過往形象截然不同的驚人演技，她今與飾演孫女的彤彤和道士之子宥凱與媒體暢聊拍攝過程，她透露自己因為過度入戲，導致連續幾天做夢看到飾演女兒的楊謹華，「她就坐在角落看著我！」

劇組當初邀請沛小嵐演出時，有提過這個角色會被附身、做出殘暴行為，但沛小嵐回「我可以」，原來她在演出前曾去請示過神明，「滿玄的，擲筊3個聖杯！」並表示：「心裡想我有個靠山，才不會怕。」隨身都帶著2個護身符，沒想到上戲第1天拍神壇戲，立刻因不舒服而嘔吐，後來片場宗教顧問道長都會拍攝前先為她淨身，由於她在片中重男輕女，導致飾演女兒的楊謹華很恨她，入戲太深的她還做惡夢看見楊謹華瞪著自己。

沛小嵐過去推掉不少恐怖片邀約，連看鬼片都會怕，這次決心要在首映會和大家一起看片，但她強調：「要抱著媽祖抱枕看！」片中有場她在竹林中砍楊謹華頭的戲碼，她表示看著楊謹華躺在地上，「心情超不平靜，嘴上一直念阿彌陀佛。」還有一幕跪下磕頭的場景，沛小嵐感謝喊：「在場的人都很照顧我，體力還越拍越好。」不忘打趣說：「是不是因為（片中）殺過人了！」

宥凱在片中有一場暴力對待楊謹華的緊張戲份，宥凱回想起這場戲忍不住說：「當下讓我覺得她很憎恨我，一句話都不想跟我說。」2人有事先溝通，楊謹華要他盡力演，殺青那天聊開才知道最後因過度用力，宥凱傷到腳，楊謹華的背也受傷。

首次和沛小嵐合作，彤彤表示「阿嬤」很關心自己功課，總會擔心她因為拍戲耽誤學業，沛小嵐私下也和孫子相處融洽，笑言自己還被孫子管，「他們會說：『奶奶該起床，做飯給我吃！』他們說的算！」她還大讚孫子貼心：「看到我咳嗽，就會扶我回房間休息！」並表示自己不像片中重男輕女，「只要是我的小孩都一視同仁，老公是重女輕男。」不過她和孫子女的感情太好，兒子都忍不住吃醋。《民雄鬼屋》將於下周五（29日）在台上映。