《正義的算法》穩坐Disney＋熱播戲劇Top 3。（Disney＋提供）

陳柏霖與郭雪芙在朝夕相處下成為默契搭檔。（Disney＋提供）

阿喜和侯彥西CP搞笑演出超吸睛。（Disney＋提供）

陳柏霖、郭雪芙主演超夯律政職人劇《正義的算法》，人氣高居不下，本週終於迎來大結局，主角群對抗詭計多端、家財萬貫的詐騙集團首腦陳志豪(伊正飾)，千辛萬苦終於將對方判刑入獄，也讓眾多主角迎接各自的結局。

隨著本周釋出的最後花絮《殺青特輯》當中，眾多主角分享殺青心得，陳柏霖在公園結束拍攝時，搞笑表示「以後講話不能再這麼壞了」，同時也希望卡司們能再次聚首同台演出。郭雪芙則說自己的戲份拍攝完畢時，當下還有泛淚，提到能完成這部戲是很辛苦的一件事，甚至因為疫情一度停擺，終於完成這部作品時也很有成就感。

此外，陳柏霖、郭雪芙、林育品以及陳雪甄最後一天在「聚心事務所」拍戲時，也非常捨不得，眾人合影留念，說這裡場景不只漂亮、更充滿回憶，一輩子都會記得這個特別為他們搭建的拍片場景，但他們也忍不住搞笑表示，《正義的算法》在夏天拍攝，「聚心事務所」場景極為悶熱，導演許富翔也一度中暑刮痧，「其實這裡很棒，只是季節的問題啦」。

本周並釋出花絮多部花絮，《動作打鬥篇》和《彩蛋驚喜篇》表示劇中多場動作戲都是來真的，陳柏霖、侯彥西一度都被打到唉唉叫。《彩蛋驚喜篇》則提及特別客串演員李千那、嚴藝文，李千那笑稱早就想與導演許富翔合作，沒想到某日剛好在拍片場景的飯店遇到，就答應導演，願意騰出一天時間來客串；嚴藝文近年執導《俗女養成記》，多以導演身分亮相，再次回歸演員身分，竟在《正義的算法》客串演出法律事務所女強人，讓她心情超緊張機動喊前一天晚上完全睡不著，「以往我都是演大媽、大嬸呢」。

《正義的算法》迎向大結局，同樣引起台劇的社群網站激烈討論，一致認為全劇故事充滿巧思，將財力雄厚的詐騙集團故事擺在最後四集，相當合乎時事，讓原本已經勞燕分飛的四位律師主角再度合作打一場難度極高的官司，故事走向相當激勵人心，更被譽為「今年最熱血台劇」。

最終在陳柏霖的旁白之下，讓全劇故事正式劃下句點，更切題回歸本劇主題，「正義是什麼？正義，是我們律師一輩子，都在尋找的答案」，完美作結。陳柏霖飾演的精算律師劉浪，終於向片中朝夕相處，照顧多時的小孩良良（林格宇 飾）表白，「你千萬不要太想我，知道嗎？因為我會很想你」，展現暖男魅力。