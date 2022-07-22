女星徐熙娣（小S）和老公許雅鈞育有三個寶貝女兒，平時經常在社群媒體分享生活趣事，全家人一舉一動都受到外界關注。日前他們剛結束家庭旅行，小S也接連曬出多張出遊照和家庭合照，看來非常享受這趟旅程，甚至自爆「每天都穿同一套衣服」。貼文一出引發網友討論，有人不禁詢問「家人不嫌棄嗎」，留言也釣出小S本人親自回應，霸氣寫道：「家人只有愛誰會管這個。」

正值暑假，許多人都利用難得的假期安排旅遊行程，全家大小一起享受家庭時光，小S一家也不例外。近日他們家庭旅行選擇前往南投，除了造訪妖怪村、日月潭等知名景點，也體驗露營、烤肉、立式划槳等諸多戶外活動，玩得不亦樂乎。小S接連多日在社群上傳出遊照，分享全家外出遊玩的好心情，更開心寫下：「我每天都睡12小時，而且每天都穿同一套衣服，太爽了。」只見曝光的照片中，小S確實都穿著同一件黑色上衣搭灰色罩衫，下半身是一件斑馬紋長褲，不僅衣服沒換，她還大方承認自己都沒洗頭。

小S自爆每天出遊都穿同一套衣服，引起網友討論。（圖／翻攝自elephantdee IG）

主持天后這回自己爆料自己，吸引大批網友湧入貼文底下留言，有人看了追問「家人是否會嫌棄」，小S直率回覆說：「家人只有愛誰會管這個，只是出發前白打包了！真的討厭打包。」被笑說以後乾脆就別打包衣服，反正都沒穿到。另外也有人擔心「衣服不會有味道嗎」，小S則回答：「香的咧。」幽默回應讓人看了捧腹大笑。

事實上，早在16日小S便發文透露，工作順利結束後，接下來將開始全家旅遊，算是另一種挑戰。有人好奇原因，小S有感而發：「你有小孩和長輩就知道了，痛並快樂著。」除此之外，她也被粉絲問到假如兩人在街上偶遇，是否能大聲叫她的名字並上前合照，小S同樣爽快回應：「當然，就怕沒人叫。」私底下不改犀利又搞笑的風格，天后的真性情逗樂一票網友。