江常輝在新片《徘徊年代》中飾演一個工作、家庭都不順利的男子，該角色個性鬱鬱寡歡、臉色陰沈，導致他下戲後與好友聚餐時，「朋友們都覺得我整個人也太灰暗，是要絕交了嗎」，讓本以為自己是工作和生活可以切很開的江常輝驚覺「原來角色的情緒還是會不經意地在日常生活中從我的七孔流出」。

江常輝暢聊拍攝《徘徊年代》趣事。（鄧博仁攝）

片中他因和飾演母親的陳淑芳關係緊繃，片場還會刻意與對方保持距離，2人為該片接受本報專訪時，陳淑芳忍不住開玩笑喊「這麼多兒女之中，你是最不孝的1個」，江常輝也由於陳淑芳是「國民阿嬤」搞笑自封「國民不孝子」，不過因為剛好都愛聊些「有的沒的」，該片殺青至今已2年，感情依舊超好，江常輝日前還特別為陳淑芳慶生，讓一向不過生日的陳淑芳超感動，搞笑直呼「多了1個心機很重的兒子」。

江常輝和陳淑芳在《徘徊年代》中飾演關係緊繃的母子。（鄧博仁攝）

江常輝和陳淑芳殺青後意外感情變超好。（鄧博仁攝）

不論是《花甲男孩轉大人》中的罹癌光頭、BL劇《HIStory2-是非》的離婚考古學教授，到《徘徊年代》中的苦悶中年建築工，各種角色江常輝都能完美駕馭，但他謙虛感謝自己能有機會參與這些作品，與這麼多優秀的導演及演員合作，也認為自己還有很多需要進步的空間，每次在舞台劇或戲劇作品結束後，他都會開直播與觀眾交流，「他們給我的一些意見，我可以好好思考讓自己變更好」。

江常輝各種角色都能完美駕馭。（鄧博仁攝）

他也分享以前在職劇場上課時，都會被要求做角色自傳，恰巧自己也是個愛用SOP做事的人，因為比較有安全感，因此就學以致用，自己每次接到新角色時，不論是電影、電視劇，甚至是短片，都會寫先在家寫人物小傳，再到現場和導演討論，「把劇本中有敘述到事實，想辦法寫故事把這些串起來，例如這次我會想說我跟文慧（片中老婆名）是什麼時候開始交惡、為何交惡」，被讚很有當編劇的潛質。