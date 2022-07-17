嚴藝文將再繼續挑戰導演工作，並已開始寫新劇本。（陳俊吉攝）

嚴藝文相當欣賞演員劉冠廷，希望將來有機會合作。（陳俊吉攝）

嚴藝文提到理想型相當害羞。（陳俊吉攝）

嚴藝文坦言現階段沒有任何《俗女養成記》的新計畫。（陳俊吉攝）

「人生40才開始」可以算是今年45歲嚴藝文的最佳寫照，演戲近20年的她在2019年升格為導演、製作人，拍攝《俗女養成記》第1、2季，也首度挑戰實境節目《老少女奇遇記》，與楊貴媚、鍾欣凌尋找台灣各地為家鄉無私奉獻的「憨人」。

《俗女養成記》播出後在台灣刮起一陣「俗女」炫風，面對粉絲敲碗的第3季，嚴藝文無奈表示陳嘉玲的故事已經講完了，至於前傳、番外篇的想法？她則說：「如果是前傳，誰能演18歲的陳嘉玲？謝盈萱不會演啦，她不會跳進這個火坑」，言詞中透露目前沒有《俗女》的相關計畫。

她坦言接下來仍想挑戰導演工作，也己經開始構思2部新作品，一部是女演員的故事，另一部則是家庭喜劇，她坦言雖然劇本寫的很緩慢，但也不打算給自己太大壓力，想等到完全準備好再進一步討論拍攝；她也點名劉冠廷是她欣賞的演員，希望將來能有機會合作，「我只要聽到別人討論劉冠廷就會忍不住嬌羞，他演技真的很棒、range很寬，演什麼像什麼。」

多以演員出現在大家眼前的嚴藝文，直言當初接到《老少女奇遇記》時，內心第一想法就是「不要鬧了」，她覺得要用真實模樣出現在銀幕前有點害羞，也擔憂自己的口條、反應不夠好，無法勝任主持人角色，製作人楊貴媚在得知消息後安慰她說不要給自己太大壓力，只要在節目中開心旅行、做自己就好，令她忍不住自嘲：「但我做自己就是好吃懶做耶！」楊貴媚先前曾透露嚴藝文私下很放得開，跟戲劇中的苦情模樣不同，嚴藝文笑說：「我就是個諧星，遇到什麼事都會大笑，也沒有什麼形象，我太早演媽媽被定型了啦。」

楊貴媚、鍾欣凌、嚴藝文3人在《老少女奇遇記》一搭一唱、笑聲不斷，但實際上，嚴藝文與鍾欣凌卻是第一次合作，嚴藝文說：「我們共同朋友很多，也是臉書好友，但從來沒有合作過也沒有私交。」雖然過去沒有交集，但2人一見如故，現在只要一個眼神、動作就懂對方。

揮別和導演的戀情後，嚴藝文表示目前很享受單身生活，提到理想型時則露出嬌羞表情，「我碰到很有魅力的男生會少女心噴發，我以前喜歡很台的男生，雖然現在台客還是很吸引我，感覺更重要。」過去曾表明不婚不生的她，現在也不排斥將來會有閃婚的可能，她說：「如果遇到的對象能相伴到老，那就找一天登記結婚，也可以親友簡單吃個飯介紹說：『這是我先生』。」