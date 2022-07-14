2022桃園電影節「台灣獎」14日公布入圍名單，由資深影人廖慶松與金馬獎得主張詩盈、香港電影金像獎新晉導演得主黃綺琳組成的初選評審團，自132件報名作品中，最終選出14部優秀作品於影展期間放映，評審團表示，本屆報名影片水準極高，為能讓整體入圍名單更加全面多元，並讓觀眾有更多機會看到台灣優質電影，因此最終較原先預計10部影片，多錄取了4部作品。決選評審將從中選出「最佳影片」、「評審團特別獎」、「最佳演員」得主並頒發獎座及獎金，另有青少年評審團選出的「未來之星」獎，邀請影迷一同進戲院，觀賞這些年度優秀作品。

桃園電影節希冀成為台灣電影創作者的能量基石，藉由設立「台灣獎」支持與鼓勵台灣電影創作者，以總獎金百萬元（最佳影片30萬元、評審團特別獎20萬元、最佳演員2名各20萬元及未來之星10萬元）號召優秀電影創作者踴躍報名，初選評審配合今年徵件主題「魔幻．此刻」選出的14部作品類型多元豐富，既有刻劃社會現實的力道強勁之作，亦有透過奇幻風格呈現當代面貌的優秀作品，這些電影將於影展期間進行放映，主辦單位除力邀創作者出席映後座談，與觀眾分享創作心情外，五位決選評審也將在觀賞完所有入選影片後，評選出各獎項得主。

「台灣獎」入圍作品中，共有2部長片及12部短片入選，2部長片分別是樓一安導演的《該死的阿修羅》與顏正國導演的《少年吔》，前者以縝密的多線敘事，透過一起發生在夜市裡的隨機殺人事件，展現創作者的社會觀察與關懷；後者則致敬經典國片《少年吔，安啦！》，顏正國繼《角頭2：王者再起》後，在本片自導自演，透過寫實手法呈現台灣青少年進入幫派世界後，想從善卻又墮落的無奈命運。

入選的12部短片各具特色，從劇情、動畫到實驗作品皆有，包括曹仕翰導演、李淳主演，描寫主角獨自踏入已成廢墟的建築物懷念父親的《父親的電影院》；彭之軒導演為日前逝世的資深演員洪麟留下最後身影，呈現兩位老人情誼的《最後一票》；2020年桃園電影節形象廣告導演莊翔安，與陳姸霏、游安順、鄭家榆、石知田等實力派演員合作的《我在隔離中》，則以荒謬喜劇風格，為大疫之年留下印記。

《少年阿堯》導演林柏瑜，在新片《看海》邀來多次入圍金馬獎並獲得金鐘獎肯定的陸弈靜與黃迪揚合作，詮釋長照母親和智能障礙兒子的生活樣貌；以《逃出立法院》獲金馬獎最佳動作設計的黃泰維，在劉立導演的《鍵盤俠》中，詮釋陰錯陽差擊倒地痞而爆紅的大學生，展現能打擅演的演出；李原僑導演的《野薊》由金鐘獎得主黃遠與《親愛的殺手》新星邱偲琹主演，描寫一名迷失於山區的高山協作員背著山難者遺體，兩人彼此陪伴，尋覓心心念念的家。

本次入圍作品中有三位女性導演，她們分別透過不同手法與角度，呈現主角幽微細膩的心理狀態：陳品儒導演的《悄悄告訴她》刻劃青少女的青澀愛情，呈現出2位形影不離的泳隊少女，在比賽前夕情感發生細微變化，甫獲得金穗獎最佳演員的黃稚玲，在片中亦有精彩表現；黃詩柔導演的動畫《水中的女孩》以失戀為主題，以手繪風格傳達情感狀態，近1年來在國內外以收穫多項大型影展肯定，可說是年度必看的台灣動畫；而來自香港的祝紫嫣導演，則以日系唯美風格，描寫香港女孩和日本男孩在台灣相遇後產生情愫的《凪》。

除了上述作品，亦有多部作品以跨國視野與多元手法呈現，拓展觀眾的觀影體驗：包括由「台新藝術大獎」得主劉冠詳執導，與榮獲「走鐘獎」4項大獎YouTube創作者白昆禾合作，結合魔幻主義與舞蹈電影的《變形記》；接連獲選柏林影展及東京國際短片節，來自緬甸的伊江導演描寫女孩為生計委身下嫁素昧平生男子的《公雞》；楊芸喬導演結合動畫的奇幻風格，深刻描寫壓抑少年內心世界的《門之後》。

2022桃園電影節將於8月19日至28日於桃園新光影城、in89統領影城與中央大學人文藝術中心107電影院等地接續映演，票券將自本月25日中午12點起於OPENTIX兩廳院售票生活開放購買，更多精彩單元與片單資訊將陸續公布，請鎖定桃園電影節臉書粉絲專頁與官方網站。