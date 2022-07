美國聯邦眾議院議長裴洛西8月可能造訪台灣,將是25年來首度有美國眾院議長訪台。「華爾街日報」指出,這會是美國相挺的重要展現,裴洛西或將意識到,台灣需有更好的防衛。

「華爾街日報」(WSJ)今天報導指出,英國「金融時報」(Financial Times)率先披露裴洛西(Nancy Pelosi)訪台消息,儘管辦公室尚未證實,但消息傳出後已引發中國不滿。中國外交部發言人趙立堅說,如果裴洛西訪台,將「嚴重衝擊中美關係的政治基礎」,「中方必將採取堅決有力措施,堅定捍衛國家主權和領土完整」。

拜登政府今年3月派出由美國前官員組成的代表團訪台時,以及前總統川普政府當時派出國務院次卿柯拉克(Keith Krach)和衛生部長艾薩(Alex Azar)訪台時,中國也是這樣回應。

根據「金融時報」援引3位知情人士透露,白宮曾對裴洛西此行表達關切。

「華爾街日報」此文指出,裴洛西理應得到政府支持。文章寫道,外國勢力不該對美國官員到何處訪問說三道四,美國不想挑起與中國的對抗,但裴洛西出訪不會改變美國對台灣地位的立場,這位議長知道如何駕馭外交政治。

「華爾街日報」還說,裴洛西和她的同僚也可能了解到,美國正在失去阻止中國侵台的能力。

去年10月,台灣國防部長邱國正警告說,現在兩岸情勢是他從軍40年以來最嚴峻的時刻,中共目前已有犯台能力,但要付出成本;2025年成本將更為降低,並具備全面犯台能力。

中國最近的軍演演練如何切斷外國對台灣的支持,美國智庫「戰爭研究所」(Institute for the Study of War)4月分報告也說,考慮到攻占台灣,中國人民解放軍正在「加強對未來城市戰的研究、訓練和準備」;與此同時,北京關注俄羅斯在烏克蘭的戰爭,觀察西方在捍衛自由國家不受外國侵略的承諾上有何作為。

這讓台北和華盛頓了解到,要阻止中國入侵,現在就要加強保台能力。西方未能阻止俄國總統蒲亭侵略烏克蘭,以致烏克蘭和世界經濟蒙受了可怕的後果,裴洛西象徵性展現對台支持會受到歡迎,但也得有軍事力量做後盾,才真能展現威嚇效果。(譯者:鄭詩韻/核稿:嚴思祺)1110720