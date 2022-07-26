美國眾議院議長裴洛西訪台動向仍未明朗，美媒傳出美軍擬定以航母與戰機為裴洛西護航的計劃，大陸前《環球時報》總編輯胡錫進對此撰文指出，美國航母如果靠近台灣，解放軍一定會派出足夠的軍事力量與其對峙，岸基導彈也會對美國軍艦實施瞄準，一旦中美發生海上衝突，美國航母編隊將被消滅。

胡錫進在微博上發文表示，裴洛西訪台一事給地區局勢和中美關係製造了突出懸念。美國共和黨要員也都對裴洛西訪台之行表示支持。另一方面，中國大陸對裴洛西可能訪台的警告也已經起了作用，美方擔心對裴洛西安全，軍方甚至在考慮派航空母艦靠近台灣島，以便隨時提供支援。

胡錫進認為，裴洛西的訪台計劃的確製造了一次「狹路相逢」，但是道義在中國這邊，中國為捍衛主權不惜代價的意志對美方處於上風，而且中方的力量和戰術準備也遠比美國的充分，所以現在中方在氣勢上是壓著美方的，美方看不到中方可能後退的任何跡象。如果美國放水讓裴洛西訪問台灣，他們就必須準備迎接一場高強度的台海局勢和中美關係危機。

胡錫進說，大陸一定會採取行動打擊裴洛西的訪問，最直接、有效的辦法就是封鎖進出台灣的空域，或者派解放軍戰機飛到台灣島上空去，以此宣示對台灣的主權，把裴洛西此訪變成解放軍升級對台灣軍事控制的契機。

文章指出，這場對抗發生擦槍走火的風險比以往任何時候都要高，如果台軍膽敢向隨裴洛西座機或單獨飛入台灣本島上空的解放軍戰機開火，必將遭到中方壓倒性的火力報復，那將意味著台海戰爭的提前到來。如果美軍航母此時挑釁性靠近台灣島，解放軍一定會派出足夠的軍事力量與其對峙，岸基導彈也會對美國軍艦實施瞄準。一旦中美發生海上衝突，美國航母編隊將被消滅。

胡錫進表示，在台灣問題上，大陸致力於和平統一，但也隨時準備使用武力阻止「台獨」。華盛頓要很清楚，台灣是它踩不得的紅線，讓裴洛西打頭陣來挑起與中國大陸對抗，那麼他們需要準備好昂貴的代價為她買單。