受到晶片短缺影響新車生產、美元走強、全球經濟趨疲，以及通膨高漲的四大因素衝擊，包括鉛錠在內的非鐵金屬價格，第二季攀高之後滑落，國內鉛錠龍頭大廠泰銘（9927），今年上半年雖然繳出不錯的營運成績，但是，因需要消化價格相對高的鉛錠庫存，第三季將會比較辛苦，要等到庫存調整一段時間之後，最快第四季有機會回穩。

國際鉛錠價格在今年4月衝抵每噸2,450美元後，便一路下滑，在今年7月14日來到最低價的1,891美元，跌幅達22.82％。泰銘發言人童新沅19日指出，價跌因素除了美元走強、全球經濟趨疲、以及通膨高漲之外，這2年還有一個過去未見的狀況，那就是晶片短缺，造成新車生產數量下滑，致使鉛酸電池需求減低。

所幸，鉛錠價格比其它非鐵金屬的跌幅，相對較小。童新沅表示，鉛錠需求一直存在，特別是中古汽車的鉛酸電池市場，而鉛錠價格從2019年的年均價1,999美元、2020年的年均價1,800美元，到去年的年均價2,200美元，長期來看，只要價格回落，就會有買盤進場，因此，持續下跌不易。

泰銘今年上半年營收50.18億元，比去年同期的44.53億元，年成長12.68％，繳出不錯的成續，不過，他說，由於鉛錠從高檔下滑，泰銘第三季要先消化高價鉛錠庫存，因此，營運會比第一季和第二季辛苦一些。

童新沅表示，在消化高單價庫存的同時，泰銘也會在此時持續買進鉛錠，在一段時間之後，營業毛利率也將逐步提升。