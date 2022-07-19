受疫情影響，有許多國人滯留海外無法返台，逾2年未入境，戶籍就會依法遷出，據戶政單位統計，嘉義縣今年1至6月逕遷國外有1563人，嘉義市有1651人，其中嘉市這半年失去戶籍人數已超過去年的總數，甚至是2018年選舉年全年的4倍多。

嘉義市民政處戶政科統計，今年1至6月因出境逾2年未入境，戶籍暫時被遷出國外的人數有1651人，對比2018年全年388人、2019年339人、2020年512人和2021年1477人，今年上半年人數已超過去年全年。

另嘉義縣民政處戶政科數據也顯示，戶籍遷出國外，2018年全年有359人、2019年345人、2020年477人、2021年1591人，今年1至6月已有1563人，快追平去年水準，縣府戶政科長林小夏說，去年數字就暴增到1591人，應與疫情有高度關係。

由於今年九合一選舉已訂於11月26日投開票，選舉被選舉權基準日在投票前4個月，林小夏說，基本上戶籍遷出國外只是影響投票權，並非失去國籍，只要民眾在7月26日以前辦戶籍遷入，11月26日就能參與投票。