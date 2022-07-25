本土疫情持續緩降，中央流行疫情指揮中心今公布1萬6921例本土確診個案，中重症新增81例，死亡增加53人，其中本土新增病例為今年4月30日、創86天以來新低，同時也是睽違一周再度降至2萬例以內。不過上周也增加2例Omicron BA.5本土社區感染病例，其中一例目前感染源待釐清。

指揮中心表示，今新增的本土病例共1萬6921例，為繼4月30日以來確診個案最低的一天，此外今新增的境外移入為206人、死亡53人，中重症個案則新增81例，其中有36例中症、45例重症。

指揮中心表示，今日新增之16,921例本土病例，7,981例男性，8,931例女性，9例調查中；年齡介於未滿5歲至90歲以上；個案分布為新北市(2,955例)，臺中市(2,051例)，桃園市(1,847例)，高雄市(1,767例)，臺北市(1,727例)，臺南市(1,380例)，彰化縣(830例)，新竹縣(479例)，苗栗縣(478例)，屏東縣(452例)，雲林縣(439例)，宜蘭縣(361例)，嘉義縣(337例)，新竹市(336例)，南投縣(324例)，花蓮縣(309例)，基隆市(237例)，嘉義市(182例)，臺東縣(171例)，金門縣(125例)，澎湖縣(118例)，連江縣(16例)。

指揮中心指出，今日新增53例本土病例死亡個案，為29例男性、24例女性，年齡介未滿5歲至90多歲以上，皆屬重度感染個案、48例具慢性病史、35例未接種3劑 COVID-19疫苗。確診日介於今(2022)年6月1日至7月22日，死亡日期介於6月18日至7月23日。

指揮中心說明，今日新增206例境外移入個案中，111例男性，95例女性；年齡介於未滿5歲至80多歲，越南(5例)、泰國(3例)、美國(2例)、澳大利亞及菲律賓(各1例)，另194例感染國家調查中。入境日期介於今年6月24日至7月24日。