由於太平洋高壓影響，明（13）日依舊炎熱高溫，不過由於南方雲系北移，水氣增多，因此午後雷陣雨的雨區擴大，西半部平地應注意可能有局部較大雨勢。氣象主播戴立綱說明，明日開始東部會有零星降雨，周四、周五南高屏和台東等南部地區早晚都有降雨機率。

戴立綱在YouTube頻道「上知天文下知地理-我是戴立綱」說明，由於環境逐漸變成西南風場，水氣增多，特別需要注意的除了整體溫度偏高，周三開始東部會有零星降雨，周四、周五南高屏和台東等南部地區早晚都有降雨機率，台北盆地高溫則有機會升破37度。

戴立綱說明未來天氣變化。（中視新聞）

由於水氣增多，明日午後雷陣雨的區域擴大。（翻攝自中央氣象局）

中央氣象局指出，明日東南部地區及恆春半島有局部短暫陣雨，其他地區雖仍為多雲到晴；午後雷陣雨範圍擴大，除各山區外，西半部平地午後降雨的機率也會增加，並有局部較大雨勢發生的機率。明日清晨至上午中部以北沿海地區有零星短暫陣雨。

溫度方面，各地高溫普遍在32到34度，部分地區會再更高，目前氣象局已對屏東、宜蘭發布橙色燈號，有連續出現36度高溫的機率，中午前後花蓮縣縱谷為紅色燈號，有連續出現38度極端高溫的機率。