受西南風沉降影響，中央氣象局針對8縣市發布高溫資訊，明（16日）大台北地區甚至有37度高溫發生可能，另外明天起至下周一（18日）中南部地區整天有不定時短暫陣雨，午後東北部地區及各地山區亦有短暫雷陣雨。

中央氣象局表示，明天西南風持續影響，中南部迎風面地區水氣仍多，整天不定時有短暫陣雨，並有局部較大雨勢發生機率，其他地區為多雲到晴的天氣型態，午後東北部地區及各地山區有局部短暫雷陣雨，尤其山區容易出現較大雨勢，預估類似天氣將持續至下周一。

15日、16日定量降水預報圖。（圖／中央氣象局提供）

溫度方面，受西南風沉降影響，明天北部及東半部地區天氣炎熱，高溫可以來到35、36度，大台北地區甚至有37度高溫發生機率，東南部地區也有焚風發生可能，而中南部地區高溫約31至33度，沒下雨時感受上較悶熱。

中央氣象局也針對8縣市發布高溫資訊，明天中午前後台北市、新北市、宜蘭縣、台東縣、花蓮縣為橙色燈號，有連續出現36度高溫機率；基隆市、桃園市、新竹縣為黃色燈號，亦有36度高溫發生可能，紫外線偏強，外出務必要做好防曬並多補充水分。

高溫資訊。（圖／中央氣象局提供）

下周二至下周五（19日至22日）太平洋高壓逐日增強，各地多為晴到多雲、高溫炎熱的天氣型態，降雨則以午後雷陣雨為主，下周二、三雨區最廣，包括西半部地區及東半部山區，下周四起降雨會變得比較零星；另外，下周二清晨中南部沿海地區仍有零星短暫陣雨。