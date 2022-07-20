（17：06更新）下班注意，氣象局發布新竹縣、南投縣9縣市豪、大雨特報，午後對流雲系發展旺盛，易有短延時強降雨，今（20日）新竹縣、南投縣山區有局部大雨或豪雨發生的機率，雙北、新竹、南投、彰化、雲林地區及臺中、嘉義山區有局部大雨發生的機率，請注意雷擊及強陣風。

同時氣象局針對新竹市、新竹縣、苗栗縣、南投縣、彰化縣、雲林縣發大雷雨訊息，持續時間至17時30分，慎防劇烈降雨、雷擊、冰雹，溪(河)水暴漲，低窪地區慎防淹水，以及低能見度。

部分地區午後對流發展旺盛，有大雷雨。(氣象局提供)

氣象局表示，今天（20日）太平洋高壓仍在增強過程當中，各地大多為多雲到晴，午後中部以北地區及其他山區、近山區平地出現局部短暫雷陣雨的機率高，山區有局部較大雨勢發生的機率，此外，東南部及恆春半島也有零星降雨。

氣溫方面，天氣持續高溫炎熱，各地高溫約32至35度，大台北、中南部及東半部局部地區36度以上高溫發生的機率，慎防熱傷害；此外，馬祖易有較強陣風，請注意。