本月10日前第一夫人吳淑珍確診新冠肺炎，進入高雄長庚醫院治療，其兒子、民進黨高雄市議員陳致中今（24）日下午在臉書上表示，「託大家的福氣，阿母今天出院，但染疫元氣大傷，需要很長時間療養」。

日前陳水扁表示自己的妻子雖然是輕症，但因為腹肌沒辦法使力，有痰咳不出來，整個人像「風中殘燭」，一度讓外界憂心。但所幸在幾天之後，陳水扁也指出，吳淑珍症狀已明顯改善並進步。

而吳淑珍也已在20日已解隔，但仍然有幻覺、精神恍惚、沒辦法久坐輪椅等症狀，前總統陳水扁也在21日指出「所謂長新冠的染疫後遺症真不可輕忽！」而當時吳淑珍的主治醫師也通知，吳淑珍還需要再做幾天的檢查，無法出院。今日陳致中下午也在臉書上表示，吳淑珍已經出院，不過「但染疫元氣大傷，需要很長時間療養」。

許多網友看完後，紛紛留言表示「多保重、平安、健康」、「恭喜致中母親出院，好好休養，祝福早日康復平安健康」、「好好休息」、「要好好地照顧」、「要多費心思細膩照顧喔！」。