台股加權指數13日跳空開低在16,295.07點，權王台積電（2330）開在518元，大型權值電子股聯電（2303）、聯發科（2454）紛紛往下，盤面上僅剩下解封概念的觀光族群、主力鎖碼的生技股及少數業績電子股，逆勢突圍上漲，台股早盤跌幅擴大，大跌350餘點，失守月線。

美國5月消費者物價指數升幅比預期還火熱、引發聯準會6月恐一口氣升息三碼的疑慮，衝擊美股四大指數全面重挫。

道瓊工業平均指數6月10日終場下跌2.73％（880點）、收31,392.79點，創5月20日以來收盤新低；周K線下挫4.58％。

那斯達克指數下跌3.52％（414.2點）、收11,340.02點；周K線下挫5.6％。

費城半導體指數下跌3.6％（105.81點）、收2,831.98點。

元富投顧指出，本波引領全球股市大多頭的NASDAQ指數，仍是重要關鍵，目前已破季線12,825點，相對弱勢，重要觀察個股，以蘋果和特斯拉為主。

目前台股遇到尷尬情境，當美國股市弱勢時，台股相對強勢，但全球股市2022年以來弱勢居多，台股今年放眼全球，屬中段班格局，但隨新台幣貶值，未來資金流向將是重點。

美元指數是另一個重要領先指標，也是資金中期的風向球，美元指數短線在103附近震盪，但在93～95區間已打出長達16個月大底部型態，中期仍相對強勢。

近期美國股市大震盪，韓股和港股也出現拉回，這讓台股也跟著震。台股現階段重要的護國神山，台積電551元季線關卡已破，聯發科站穩月季線關卡，未來本土資金動向，中小型股走勢是關鍵，牽動OTC指數。美國公債殖利率大幅震盪，將是美股和台股中期最大變數，中期仍要提高警覺。