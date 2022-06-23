美國西維吉尼亞州地方媒體報導，一架從事觀光飛行的直升機今天墜毀在當地一條公路上，機上6人喪生。

路透社報導，這架直升機以西維吉尼亞州洛根郡（Logan County）一處機場當作基地。地方電視台WSAZ引述洛根緊急事故管理單位的主管說，這架直升機在17號公路上墜毀，救難人員抵達時已起火燃燒。

17號公路預計關閉24小時，以便美國國家運輸安全委員會（NTSB）和美國聯邦航空總署（FAA）在場進行調查。

WSAZ報導說，出事的是一架越戰時期的貝爾UH-1B（Bell UH-1B）直升機。